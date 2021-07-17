Tramvayda kalpten öldü 6 saat kimse fark etmedi

İsviçre
'nin Zürih
kentindeki Alfstetten banliyösünde yaşayan 64 yaşındaki Pietrantonio De Sando, şehir merkezindeki işine gitmek üzere tramvaya bindi. Sando, 20 dakika süren yolculuğun ardından terzi olarak çalıştığı moda mağazasına saat 8.30'a kadar gelmeyince bir meslektaşı, 40 yılı aşkın süredir bir gün dahi hastalık nedeniyle izin almadığı için sağlığından endişelenerek oğluyla iletişime geçti. Dairesinde ve hastanelerde yapılan aramalarda bulunamayan De Sando'nun bindiği tramvayda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği ve 6 saat boyunca öldüğünü kimsenin fark etmediği ortaya çıktı. De Sando'nun oğlu David, "Ceketinin cebinde yüksek sesli bir zil sesine ayarlanmış telefonunda 40 cevapsız çağrı vardı. İnsanların umursamazlığı beni hayrete düşürüyor ve üzüyor" dedi. 6 saatlik süre zarfında yaklaşık 1200 kişinin tramvaya binip indiği belirtildi.