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Giriş Tarihi: 17.7.2021 07:54

Türkiye'den BM'ye Yunanistan şikayeti: Yükümlülüklerini yerine getirmezlerse...

SABAH
Türkiye'den BM'ye Yunanistan şikayeti: Yükümlülüklerini yerine getirmezlerse...

Doğu Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsünü ihlal eden Yunanistan'ı Türkiye defaatle uyardıktan sonra Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. BM'ye yazılan şikayet mektubunda, Paris ve Lozan vurgusu yapıldı. Yunanistan'ın anlaşmaya uymaması durumunda egemenlik haklarından söz edemeyeceğinin de altı çizildi.

Türkiye, Yunanistan'ın Doğu Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsünü ihlal eden eylemleri hakkında Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup göndererek şikâyette bulundu.

LOZAN VE PARİS ANTLAŞMASI VURGUSU

Türkiye'nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu imzasıyla, Genel Sekreter Antonio Guterres'e hitaben yazılan mektupta, aralarında Meis'in de bulunduğu söz konusu adaların Türkiye anakarasına yakınlığına vurgu yapılarak, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış antlaşmalarında açıkça belirtilmesine rağmen Yunanistan tarafından silahlandırılmasının Türkiye'nin güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğunun altı çizildi.

Ayrıca ihlaller yüzünden oluşabilecek tırmanmanın bölgede barış ve güvenliğe yansımalarının olacağına vurgu yapıldı.

"YUNANİSTAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDE BAŞARISIZ OLURSA O ANLAŞMADAN KAYNAKLI EGEMENLİK HAKLARINI KAYBEDER"

Türkiye'nin, Yunanistan'ın adalar üzerindeki ihlallerini diplomatik kanallar üzerinden defalarca dile getirdiğine işaret edilen mektupta, "Eğer Yunanistan, anlaşmalardaki yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olursa, o anlaşmalardan kaynaklı egemenlik haklarını deniz yetki alanlarının belirlenmesi dahil öne süremez" ifadesine yer verildi.

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Türkiye'den BM'ye Yunanistan şikayeti: Yükümlülüklerini yerine getirmezlerse...
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