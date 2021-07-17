ABD
'nin Teksas eyaleti temsilcilerinden Cumhuriyetçi Peter Sessions, 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) darbe girişiminin yıl dönümünde paylaştığı mesajla 'Türkiye
'nin yanındayız' açıklamasında bulundu. Washington'da 15 Temmuz darbe girişimin beşinci yıldönümünde düzenlenen anma törenine katılamayan Teksas temsilcisi Sessions, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'a görüntülü bir mesaj gönderdi.
Sessions mesajında, "Sayın Büyükelçi, bugün yanınızda olmadığım için üzgünüm ama bugün size katılmak ve beş yıl önce 250'den fazla insanın öldürüldüğü Türkiye'deki darbe (girişimini) anmak üzere değerli personelimi gönderdim. Türkiye için üzücü bir gündü. Amerika
için üzücü bir gündü ama bugün tüm Türkiye bunu kutlarken, biz Amerikalılar da bunu sizinle kutluyor, Türkiye'nin yanında olduğumuzu söylemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
ŞEHİTLER ANILDI
Türkiye'nin NATO'nun parçası olmasının Avrupa'nın da savunması için önemli olduğuna dikkati çeken ve 15 Temmuz'un Türkiye ile ABD'yi bir araya getirecek bir gün de olduğunu belirten Sessions, "Tanrı, Türkiye'yi ve Türk halkını korusun" ifadesini kullandı. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında anma programı düzenlendi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları anmak için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, daha sonra Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.