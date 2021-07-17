Verandanın altından puma çıktı

ABD
'nin Colorado
eyaletine bağlı Englewood'da evlerinin bahçesinde dolaşan çift, verandanın altından puma çıkınca büyük şaşkınlık yaşadı. Lilly Rutledge-Ellison, bahçede gezen kedisinin verandanın altına girdikten sonra kuyruğunu dikerek dışarı kaçtığını gördü. Bunun üzerine genç kadının erkek arkadaşı verandayı kontrol edince puma ile yüz yüze geldi. "Bunun gerçekten bir puma olduğuna inanmadım" diyen Rutledge-Ellison, vaşak ihtimalini düşündüğünü kaydetti. Colorado Parklar ve Yaban Hayatı görevlileri eve gelip yaklaşık 5 saat uğraşarak pumayı çıkardı. Şehir dışına çıkarılan hayvan daha uygun bir ortamda serbest bırakıldı.