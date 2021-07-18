ABD'de orman yangınları sürüyor: Binlerce kişi tahliye edildi

REKOR SICAKLAR ZORLAŞTIRDI

Rekor seviyede sıcaklıkların kaydedildiği California'da rüzgarlı ve kuru hava koşulları yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor.

California eyaletinde itfaiye ekipleri, 23 gündür Lava ve Henry yangınlarını, 17 gündür Lukens ve County Line yangınlarını ve yaklaşık 15 gündür Beckwourth Kompleksi ve Tamarack yangınlarını söndürmek için mücadele veriyor.