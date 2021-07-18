ABD’de stadyumda silahlı saldırı! Binlerce kişi birbirini ezdi

Sık sık silahlı saldırı haberleriyle gündeme gelen ABD'de bu kez, bir beyzbol maçı sırasında korku dolu anlar yaşandı.
Ülkenin başkenti Washington'da bulunan Nationals Park stadyumu, silahlı bir saldırıya sahne oldu.
SİLAH SESLERİ PANİĞE NEDEN OLDU
Ülke medyasında yer alan haberlere göre cumartesi gecesi oynanan Washington Nationals-San Diego Padres maçında, bir süre sonra silah sesleri duyuldu.
Stadyumun üçüncü kale kapısının hemen dışında duyulan silah sesleri, stadyumdaki kalabalıkta büyük bir paniğe neden oldu. Maçın 6. devresinde gerçekleşen olayda, bina dışında 3 kişinin vurulduğu bildirildi.
Son yıllarda sivillere yönelik çok sayıda silahlı katliam yaşanması nedeniyle büyük korkuya kapılan kalabalık, binayı terk etmek isterken izdihama neden oldu.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Maçın yarıda kesilmesinin ardından insanlar, olası bir saldırıdan kaçmak için sahaya döküldü.
Korunmak için masaları ters çeviren, oturma alanlarının arkasına sığınmaya çalışan insanların o anları, anbean kaydedildi.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Yaklaşık 15 dakika boyunca büyük kaosun yaşandığı stadyum, güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.
Başkent polis yetkilileri, yaptıkları açıklamada, olayın stadyumdaki kişilere yönelik bir saldırı olmadığını söyledi.
ABD'de beyzbol maçı sırasında silahlı saldırı! Panik anları kamerada | Video
Silahlı saldırıda yaralanan kişilerin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.