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Giriş Tarihi: 18.7.2021 12:39 Son Güncelleme: 18.7.2021 12:49

ABD’de stadyumda silahlı saldırı! Binlerce kişi birbirini ezdi

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD’de stadyumda silahlı saldırı! Binlerce kişi birbirini ezdi

ABD’de bir beyzbol maçı sırasında yaşanan silahlı saldırı, büyük bir paniğe neden oldu. Geçtiğimiz gece başkent Washington’da oynanan maç sırasında, kapıların hemen dışında silah sesleri duyuldu. Silahlı saldırıda vurulanların olduğu bilgisinin ulaşmasıyla, stadyumda büyük bir panik dalgası yaşandı. Korku içindeki binlerce kişi, stadyumu terk etmek isterken izdihama neden oldu.

Sık sık silahlı saldırı haberleriyle gündeme gelen ABD'de bu kez, bir beyzbol maçı sırasında korku dolu anlar yaşandı.

Ülkenin başkenti Washington'da bulunan Nationals Park stadyumu, silahlı bir saldırıya sahne oldu.

SİLAH SESLERİ PANİĞE NEDEN OLDU

Ülke medyasında yer alan haberlere göre cumartesi gecesi oynanan Washington Nationals-San Diego Padres maçında, bir süre sonra silah sesleri duyuldu.

Stadyumun üçüncü kale kapısının hemen dışında duyulan silah sesleri, stadyumdaki kalabalıkta büyük bir paniğe neden oldu. Maçın 6. devresinde gerçekleşen olayda, bina dışında 3 kişinin vurulduğu bildirildi.

Son yıllarda sivillere yönelik çok sayıda silahlı katliam yaşanması nedeniyle büyük korkuya kapılan kalabalık, binayı terk etmek isterken izdihama neden oldu.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Maçın yarıda kesilmesinin ardından insanlar, olası bir saldırıdan kaçmak için sahaya döküldü.

Korunmak için masaları ters çeviren, oturma alanlarının arkasına sığınmaya çalışan insanların o anları, anbean kaydedildi.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Yaklaşık 15 dakika boyunca büyük kaosun yaşandığı stadyum, güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Başkent polis yetkilileri, yaptıkları açıklamada, olayın stadyumdaki kişilere yönelik bir saldırı olmadığını söyledi.

ABD'de beyzbol maçı sırasında silahlı saldırı! Panik anları kamerada | Video

Silahlı saldırıda yaralanan kişilerin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

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ABD’de stadyumda silahlı saldırı! Binlerce kişi birbirini ezdi
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