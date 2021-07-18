Almanya Başbakanı Angela Merkel afet bölgesine gitti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sel faciasında 156 kişinin hayatını kaybettiği bölgelerden Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ahrweiler bölgesini ziyaret etti. Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer ile birlikte afet bölgesinde incelemelerde bulunan Merkel, yetkililerden bilgi aldı.

NAKDİ YARDIM SÖZÜ VERDİ

Merkel, itfaiye erlerine gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür etti. Toplam 660 nüfuslu Schuld köyünü ziyaret eden Merkel, felakette evleri ve yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya geldi.