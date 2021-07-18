Almanya Başbakanı Merkel’in zor anları! Mücadelesi kameralara böyle yansıdı

Düştüğü zor durumlarla sık sık gündeme gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz günlerde yaşadığı zor anlarla bir kez daha dünya basınına konu oldu.
ALAY KONUSU OLDU
John Hopkins Üniversitesi'nin fahri doktora unvanı verdiği Almanya Başbakanı, ödül töreninde komik anlar yaşanmasına neden oldu.
Çıktığı kürsüde, bir akademisyen tarafından doktora cübbesi giydirilmek istenen Merkel, cübbenin boyun kısmını giymekte bir hayli zorlandı.
Cübbenin boyunluk kısmını takmakta zorlanan Merkel, bu sırada takındığı yüz ifadesiyle de oldukça konuşuldu.
Sahnede adeta nefes nefese kalan Merkel'in yardımına, akademisyenler koştu.
Almanya Başbakanı Merkel’in cübbeyle mücadelesi | Video
Aldığı yardımın ardından boyunluğunu takan Merkel'in o anları, sosyal medyada viral oldu.