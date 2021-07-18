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Giriş Tarihi: 18.7.2021 09:29

Almanya Başbakanı Merkel’in zor anları! Mücadelesi kameralara böyle yansıdı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Almanya Başbakanı Merkel’in zor anları! Mücadelesi kameralara böyle yansıdı

Sık sık içine girdiği sıkıntılı durumlarla dünya basınına konu olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu kez katıldığı bir törende zor anlar yaşadı. John Hopkins Üniversitesi’nden fahri doktora unvanı alan Merkel, doktora cübbesini giymek için verdiği uğraşla, sosyal medyada alay konusu oldu.

Düştüğü zor durumlarla sık sık gündeme gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz günlerde yaşadığı zor anlarla bir kez daha dünya basınına konu oldu.

ALAY KONUSU OLDU

John Hopkins Üniversitesi'nin fahri doktora unvanı verdiği Almanya Başbakanı, ödül töreninde komik anlar yaşanmasına neden oldu.

Çıktığı kürsüde, bir akademisyen tarafından doktora cübbesi giydirilmek istenen Merkel, cübbenin boyun kısmını giymekte bir hayli zorlandı.

Cübbenin boyunluk kısmını takmakta zorlanan Merkel, bu sırada takındığı yüz ifadesiyle de oldukça konuşuldu.

Sahnede adeta nefes nefese kalan Merkel'in yardımına, akademisyenler koştu.

Almanya Başbakanı Merkel’in cübbeyle mücadelesi | Video

Aldığı yardımın ardından boyunluğunu takan Merkel'in o anları, sosyal medyada viral oldu.

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Almanya Başbakanı Merkel’in zor anları! Mücadelesi kameralara böyle yansıdı
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