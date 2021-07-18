Esed rejim kuvvetlerinden yeni saldırı! Bir çocuk hayatını kaybetti

Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların, İdlib'in Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin içinde yer alan Halep'in batı kırsalındaki Darut İzze kasabasında ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırıda bir çocuk öldü, üç sivil yaralandı.
3 SİVİL YARALANDI
Halep'in batı kırsalındaki 46. tugayda konuşlu rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Halep'in batısındaki Darut İzze kasabasına karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti.
Saldırıda, bir çocuk yaşamını yitirdi, yaralanan üç sivil, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Böylece son 24 saatte İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim güçlerinin saldırısı sonucu hayatın kaybeden kişi sayısı 13'e yükseldi.