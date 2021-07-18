Esed rejim kuvvetlerinden yeni saldırı! Bir çocuk hayatını kaybetti

Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların, İdlib'in Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin içinde yer alan Halep'in batı kırsalındaki Darut İzze kasabasında ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırıda bir çocuk öldü, üç sivil yaralandı.

3 SİVİL YARALANDI

Halep'in batı kırsalındaki 46. tugayda konuşlu rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Halep'in batısındaki Darut İzze kasabasına karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti.