Facebook’tan Joe Biden’a sert çıkış!

Facebook, ABD Başkanı Joe Biden'ın, sosyal medya platformlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yanıltıcı bilgiler paylaşarak, "insanları öldürdüğü" yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

"BIDEN'IN BAŞARISIZLIĞININ NEDENİ BİZ DEĞİLİZ"

Business Insider'ın haberine göre, Facebook yetkilisi Guy Rosen, yayımladığı blog yazısıyla Biden'ın iddiasına yanıt verdi. Rosen, "Gerçek şu ki ABD'de Facebook kullanıcıları arasında aşı kabulü arttı. Bu ve diğer gerçekler, yönetimin son günlerde öne sürdüğünden çok farklı bir hikaye anlatıyor." ifadesini kullandı.