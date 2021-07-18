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Giriş Tarihi: 18.7.2021 21:25

İslam karşıtı Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard öldü

AA
İslam karşıtı Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard öldü

İslam karşıtlığıyla bilinen Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard'ın öldüğü bildirildi.

Danimarka'nın Extra Bladet gazetesinin haberine göre, uzun süredir hasta olan Westergaard, 86 yaşında öldü.

2005'te Danimarka'nın Jyllands-Posten gazetesinde İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler çizen Westergaard, çok sert tepkiler almıştı.

Westergaard, 2015'te de Paris'teki Charlie Hebdo katliamı sonrası hakaret içerikli yeni bir karikatür çizerek, milyonlarca Müslümanı rencide etmişti.

Yıllardır tehdit edilen ve polis koruması altında yaşayan Kurt Westergaard, evli ve 5 çocuk sahibiydi.

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İslam karşıtı Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard öldü
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