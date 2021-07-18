Portekiz’de grev, ulaşımı durdurdu

Groundforce taşıma şirketi, TAP Air Portugal'dan 14 milyon dolar alacağı olduğunu ve bunu tahsil edemediği için çalışanların ödemelerini zamanında gerçekleştiremediğini iddia ediyor.

Söz konusu iddia, ulusal hava şirketi tarafından reddedilirken, çalışanlar bir an önce ücretlerinin yatırılmasını talep ediyor.