Pozitif çıkan bakanla temasta bulunmuştu: Boris Johnson kendini eve kapattı

UZAKTAN GÖRÜŞMELERE DEVAM EDECEK

Hükümetin daha önce Johnson ve Sunak'ın tecrit etmek yerine bir pilot programda yer alacaklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirtmesinin ardından gelen yoğun eleştiriler üzerine bu programdan vazgeçildiği ve hükümetin Covid-19'a ilişkin belirlediği ulusal yönergelere uygun olarak karantina uygulayacakları belirtildi.