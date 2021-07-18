Sel felaketinin yaşandığı Almanya’da başbakan adayından skandal görüntüler!

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile genel seçimlerde aday olan Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Laschet'in selin neden olduğu afet bölgesine birlikte yaptıkları ziyaret sırasında güldükleri anlar sosyal medyada tartışmaya sebep oldu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, sel felaketinin etkili olduğu Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Erftstadt'ı ziyaret etti.

BAŞBAKAN ADAYI KAHKAHALAR ATTI

Steinmeier, kendisine eşlik eden 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Şansölye Angela Merkel'in yerine aday olan Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile selden etkilenenlerle, arama ve kurtarma ekipleriyle konuştu, kriz masasından bilgi aldı. Daha sonra Steinmeier ziyarete ilişkin medyaya bilgi verdi.