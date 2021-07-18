Son dakika: Almanya'da felaketin bilançosu ağırlaşıyor! Can kaybı yükseldi

Almanya'da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 156'ya yükseldiği bildirildi.

Koblenz polisinden yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının Rheinland-Pfalz eyaletinde 110'a çıktığı belirtildi. Açıklamada 670 kişinin de yaralandığı aktarılarak yaşamını yitirenlerin sayısının daha da artabileceği kaydedildi.

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Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanlığı da eyalette selden ölenlerin sayısının 45'e yükseldiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan ülkenin güneyinde ve doğusunda da etkili olan şiddetli yağışlar gece su baskınlarına ve sele sebep oldu.