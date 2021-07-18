Tokyo Olimpiyatları’nda flaş gelişme! Sporcularda tespit edildi…

Komite ayrıca Japonya'ya ulaşan ancak olimpiyat yerleşkesine alınmamış bir sporcu ile turnuvada yetkili 5 kişi, bir basın mensubu ve bir kontratlı çalışanda da virüs tespit edildiğini duyurdu.

Böylelikle komite tarafından açıklanan ve turnuva kapsamlı kaydedilen Kovid-19 vaka sayısı 55'e yükseldi.

Tokyo Olimpiyatlarına Mart 2020'de Japonya dışından, önceki hafta ise yurt içinden de seyirci kabul edilmeyeceği açıklanmıştı. Turnuvaya sadece sporcular, federasyon yetkilileri, basın mensupları kabul ediliyor.