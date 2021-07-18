Uzmanlar uyardı! 70 bini aşkın kişi incelendi: Kovid-19'u geçiren gençlerin yüzde 40'ında görüldü

"GENÇ YETİŞKİNLERDE ÖNEMLİ KOMPLİKASYONLAR GÖSTERİYOR"

İngiltere'de yapılan yeni çalışma, 2020'de Kovid'in ilk dalgasında 302 hastanede tedavi gören her yaştan 73 bin 197 yetişkini inceledi. Çalışmayı yöneten Profesör Calum Semple, "Veriler, Kovid'in grip kadar basit olmadığı gerçeğini güçlendiriyor ve genç yetişkinlerin bile önemli komplikasyonlar yaşadığını gösteriyor" dedi.

İngiltere'deki yedi üniversite ve Sağlık ve Sosyal Bakım ve Halk Sağlığı Departmanı'ndaki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışma, Kovid-19 için hastanede tedaviye ihtiyaç duyanlarda meydana gelen "komplikasyon" sayısına baktı.