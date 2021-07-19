1 milimetreden küçük dağlar var! Yeni çalışma doğru bilinenleri değiştirdi

Nötron yıldızları, devasa yıldızların kendi içlerine çökmeleriyle oluşur. Kara delikler dışında evrendeki en yoğun nesnelerdir. Nötron yıldızları olarak tanımlanırlar, çünkü kütleçekimleri o kadar yoğundur ki, atomlarındaki elektronlar protonlarla birleşerek nötronları oluşturur. Güneş'ten daha büyük bir kütleyi, bir şehirden daha geniş olmayan bir alan içine sığdırıyorlar.
Önceki çalışmalar nötron yıldızı dağlarının birkaç cm yüksekliğinde olabileceğini gösteriyordu. Nötron yıldızlarının sınırlarına kadar zorlanırsa, yüzeyinde büyük yükseltiler oluşturabileceği varsayılıyordu. Ancak son modelleme, nötron yıldızlarının düşünülenden farklı davranışlar gösterdiğini ortaya koydu.
Çalışmanın yazarlarından biri olan Nils Andersson yaptığı açıklamada, "Bir nötron yıldızı, akışkan bir çekirdeğe, esnek bir kabuğa ve bunun üzerinde de ince sıvı bir okyanusa sahiptir. Her bölge karmaşıktır. Bizim yaptığımız ise bu farklı bölgeleri doğru şekilde birleştiren modeller oluşturmak oldu. Böylece elastik kabuğun ilk ne zaman ve nerede kırıldığını söyleyebiliriz. Önceki modeller, gerilmenin aynı anda tüm noktalarda masimum olduğunu varsayıyordu. Bu da nötron yıldızı üzerinde büyük dağların oluştuğunu gösteriyordu" dedi.
Andersson bununla birlikte kabuğun ilk kırılmasından sonra, yıldızın yüzeyindeki madde akışı nedeniyle, modellediklerindan daha büyük dağların oluşabileceğini söyledi. Ancak bu dağlar bile, yıldızların yerçekimi nedeniyle sıkıştırılmış bir köstebek yuvasından daha küçük olacağını da sözlerine ekledi.