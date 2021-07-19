1 milimetreden küçük dağlar var! Yeni çalışma doğru bilinenleri değiştirdi

Çalışmanın yazarlarından biri olan Nils Andersson yaptığı açıklamada, "Bir nötron yıldızı, akışkan bir çekirdeğe, esnek bir kabuğa ve bunun üzerinde de ince sıvı bir okyanusa sahiptir. Her bölge karmaşıktır. Bizim yaptığımız ise bu farklı bölgeleri doğru şekilde birleştiren modeller oluşturmak oldu. Böylece elastik kabuğun ilk ne zaman ve nerede kırıldığını söyleyebiliriz. Önceki modeller, gerilmenin aynı anda tüm noktalarda masimum olduğunu varsayıyordu. Bu da nötron yıldızı üzerinde büyük dağların oluştuğunu gösteriyordu" dedi.