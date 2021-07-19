Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri AB’den kritik Libya hamlesi! Askeri faaliyetleri…
Giriş Tarihi: 19.7.2021 16:17 Son Güncelleme: 19.7.2021 16:18

AB’den kritik Libya hamlesi! Askeri faaliyetleri…

AA
AB’den kritik Libya hamlesi! Askeri faaliyetleri…

Türkiye’nin siyasi ve askeri iş birliğini her geçen gün ilerlettiği Libya’ya ilişkin, Avrupa Birliği’nden flaş bir karar geldi. Brüksel merkezli bir haber sitesinin ulaştığı rapora göre AB’nin, Libya’ya güvenlik alanında destek vermek için harekete geçtiği belirtildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Libya'ya askeri misyon gönderme planı üzerinde çalıştığı bildirildi.

Brüksel merkezli EUobserver sitesinin haberine göre, AB söz konusu misyon vasıtasıyla Libya'daki diğer güçlerle rekabet ederek nüfuz sahibi olabilmeyi amaçlıyor.

"ÜLKEYE GÜVENLİK REFORMU GEREKİYOR"

Sitenin ulaştığı 1 Temmuz tarihli AB raporunda, "Libya'da barış sürecinin savaşçıların geniş çaplı silahsızlanması, tasfiyesi ve yeniden entegre edilmesinin yanı sıra güvenlik sektörü reformu gerektirdiği" ifade ediliyor.

Haberde AB'nin gelecek aylarda Kuzey Afrika'da büyük çapta operasyonlar için yaptığı planları nihayetlendirmek üzere olduğu, planların bölgede insan ve silah ticaretini bitirmeyi de hedeflediği aktarılıyor. Ulaşılan raporda, "Bu kapsamda, askeri faaliyet alanının tümünün üçüncü ülkelere bırakılmaması için bir AB Askeri Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası angajmanı değerlendirilmeli." ifadesi kullanıldı.

Raporda ayrıca, söz konusu angajmanın güvenlik sektörü reformunu destekleme yetkisine sahip olması gerektiğine işaret ediliyor.

Libyalı yetkililerin "sınırlarında AB'nin desteğine ihtiyaç olduğunu belirttiğine" de değinilen raporda, "Bu, Libya makamları kabul ederse söz konusu ülke toprakları üzerinde AB'nin havadan gözetleme araçları için uçuş hakkı elde etme imkanını doğurabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde, AB'li diplomatların planı kısa süre içinde görüşeceği ancak Komisyonun söz konusu planları henüz resmi teklif olarak sunmadığı kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
AB’den kritik Libya hamlesi! Askeri faaliyetleri…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA