Başkan Erdoğan’ın KKTC ziyareti Yunanistan’da panik yarattı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974 yılında, Yavru Vatan Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türklere yönelik zulmü bitirmek için başlattığı Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü yarın kutlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlamak için yapacağı Kıbrıs ziyareti, haftalardır Rum ve Yunan gündeminin bir numaralı gündemi haline gelmiş durumda.
ERDOĞAN'IN ZİYARETİ KORKU YARATTI
Başkan Erdoğan'ın, yarın gerçekleştireceği ziyarette vereceği müjdeyi, panik havası içinde bekleyen Yunan ve Rum medyası, Türkiye karşıtı propagandalarına devam ederken bir diğer hamleyse Yunan hükümetinden geldi.
Türkiye'nin Yavru Vatan'la olan bağını yasa dışı ilan etmeye çalışan, adada iki devletli çözüm önerisini reddeden ve her fırsatta Birleşmiş Milletler'e "Türkiye'yi kınayın" çağrısında bulunan Yunan hükümeti, Başka Erdoğan'ın yapacağı tarihi ziyarete adeta misilleme bulundu.
BAKANLAR KIBRIS'A GÖNDERİLDİ
Erdoğan'ın başta Kapalı Maraş ve Doğu Akdeniz'deki olası gelişmelerle ilgili yapılması beklenen açıklamaları öncesi endişeye kapılan Yunan hükümeti, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'u adaya gönderme kararı aldı.
Yunan medyasında çıkan haberlere göre yarın Kıbrıs'a gidecek olan Dendias ve Panagiotopoulos, Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamaları da yakından takip edecek.
Yunan ve Rum hükümetinin yaşadığı panik havasını gözler önüne seren bu hamle, Başkan Erdoğan'ın ziyaretine duyulan korkuyu da kanıtladı.