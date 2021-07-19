Başkan Erdoğan’ın KKTC ziyareti Yunanistan’da panik yarattı

Yunan medyasında çıkan haberlere göre yarın Kıbrıs'a gidecek olan Dendias ve Panagiotopoulos, Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamaları da yakından takip edecek.

Yunan ve Rum hükümetinin yaşadığı panik havasını gözler önüne seren bu hamle, Başkan Erdoğan'ın ziyaretine duyulan korkuyu da kanıtladı.