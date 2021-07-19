Bayram provokasyonu! İsrail’den Mescid-i Aksa’ya saldırı

İsrail
güçlerinin ramazan ayında onlarca masum sivili şehit etmesi nedeniyle bayrama buruk giren Filistinliler bu bayrama da şiddet altında giriyor. Yıllardır kendi topraklarında huzurlu bir bayram geçiremeyen Filistinliler bu bayram arefesinde de İsrail güçlerinin şiddetine maruz kaldı. Yahudi sivil işgalcilerin, Mescid-i Aksa'ya yoğun katılımlı baskın düzenleme çağrısı üzerine bölgede tansiyon yükseldi. Yahudi yerleşimciler, "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günüyle eş zamanlı olarak, Şam Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'nın güneybatı duvarı olan Burak (Ağlama) Duvarı'na doğru yürüdü. İsrail güçleri ise gösteri öncesinde Şam Kapısı'nın olduğu alanı boşaltarak, burayı kapalı askeri bölge ilan etti. Baskın çağrısı üzerine Aksa'yı korumaya koşan Filistinliler İsrail güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. 3 Filistinli gözaltına alındı, 1 kişi de darp edildi. İsrail güçleri, gazetecilere de müdahale etti.
RESTORANA BASKIN
İsrail askerleri Doğu Kudüs
'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen barışçıl gösteriye de sert müdahalede bulundu. İsrail güçleri, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile saldırdı. İşgalci güçler Bab al-Amud yakınlarında bir restoranı basarak yemek yiyen Filistinli aileleri zorla dışarı çıkardı. O anlara tanık olan çocuklar korku dolu anlar yaşadı.
TEL AVİV, ABD'YE MESAJ VERİYOR
Filistin Yönetimi, İsrail polisi korumasında fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi üzerine yaşanan gerginlik nedeniyle Tel Aviv yönetimini uyardı. Baskınların Filistinlilerin dini duygularını tahrik ettiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in bu provokasyonunun, ABD yönetiminin Kudüs'teki tarihi statükonun korunması yönündeki çağrıya bir meydan okuma anlamına geldiği ifade edildi.
'MÜSLÜMANLARIN DUYGULARIYLA OYNUYORLAR'
Hamas
, Yahudi yerleşimcilerin, Mescid- i Aksa'ya yönelik baskın planlarının Arap ve Müslümanların duygularını provoke ettiğini belirtti. "Bu tutum, Arapların ve Müslümanların duygularına yönelik bir provokasyon ve İsrail'in tüm uluslararası kanunları hiçe saymasıdır" diyen Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, bu provokatif eylemlerin oluşturduğu tehlikeyi ara buluculara ilettiklerini kaydetti ancak bu ara buluculara ilişkin bilgi vermedi.
İSRAİL'E, "PROVOKATİF EYLEME SON VER" ÇAĞRISI
Dışişleri
Bakanlığı, dün sabah Kudüs'te Harem-i Şerif'e yönelik baskını, ses bombalarıyla müdahaleyi ve gözaltıları kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin, bu sabah (dün) Harem-i Şerif'in kutsiyetini bir kez daha ihlal ederek, ırkçı Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskında bulunmasına izin vermesini, ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla müdahale etmesini ve aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinli sivilleri insan onurunu rencide eden görüntüler eşliğinde gözaltına almasını kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. ANKARA