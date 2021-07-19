Google Formlar'ı kullanarak LinkedIn kullanıcılarını hedef aldılar!

Güvenlik araştırmacıları Google Formlar aracılığıyla yaklaşık yüzlerce kullanıcıyı hedefleyen yeni bir LinkedIn kimlik avı dolandırıcılığı keşfetti. Saldırganlar gönderdikleri e-posta ile kullanıcıları Google Formlar'a yönlendiriyor ve LinkedIn kullanıcı bilgilerini doğrulamalarını istiyor. Bu duruma inanan kullanıcılar, bilgilerini girdiği zaman da, aslında LinkedIn bilgilerini dolandırıcılara kaptırmış oluyor.

Böyle bir durumda LinkedIn dışında başka bir isim kullanıcı bilgilerinin doğruluğunu istemez, bunu da Google Formlar sayfası aracılığıyla da yapmaz.