Hükümete öfke

Almanya
, Belçika, İsviçre, Hollanda, Lüksemburg gibi ülkeleri çaresizlik içinde bırakan felakette ölümler 180'i aştı. Can kayıplarının en az 150'si Almanya'da yaşandı. Belçika'da ölümler 31'e ulaştı. Sel sularının birçok kasabayı haritan sildiği Almanya'da dün de yeni seller meydana geldi. Bavyera eyaletinin Berchtesgadener Land bölgesinde "acil durum" ilan edildi.
Almanya'da krizi yönetemeyen hükümete karşı tepkisi sürüyor. Sel mağdurların "Almanya gibi bir ülkede yüzlerce kişinin selde öleceğini düşünmezdiniz. Ama oldu. Bu Almanya'nın utancı! Hükümete çok öfkeliyim" diyerek yetkilileri eleştirdi. Devletin yardımının yetersiz olduğundan şikâyet eden halk, yardıma gelen insanların da engellendiğini belirtiyor. Almanya'da başta DİTİB, Türk dernekleri de yardım kampanları başlattı.
GÜLDÜ ORTALIK KARIŞTI
Almanya Başbakanı Angela Merkel de dün selden zarar gören Eifel ve Adenau kentini ziyaret etti. Merkel'in yerine aday olan Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet'in felaket bölgesinde güldükleri görüntüler sosyal medyada tartışmaya sebep oldu.