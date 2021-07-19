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Giriş Tarihi: 19.7.2021 10:50

Irak Başbakanı’ndan suikast açıklaması! ‘Korkmuyorum’

AA
Irak Başbakanı’ndan suikast açıklaması! ‘Korkmuyorum’

Irak’ta Mayıs 2020 tarihinden berş başbakanlık görevinde bulunan Mustafa el-Kazımi, Suudi basınına röportaj verdi. Röportajda ses getiren ifadeler kullanan Kazımi, kendisine üç kere suikast girişiminde bulunduklarını söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, görevi süresince kendisine yönelik üç kez suikast girişiminde bulunulduğunu bildirdi.

"KORKMUYORUM"

Irak'ta Mayıs 2020'den bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Kazımi, Suudi Arabistan'a ait Al Hadath televizyonuna röportaj verdi.

Başbakanlığı sırasında üç kez suikast girişimi atlattığını ifade eden Kazımi, bunların hangi tarihlerde ve kimler tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi vermedi.

Irak Başbakanı, "Bundan dolayı endişeli değilim, korkmuyorum da. Ülkenin yönetimi için çizdiğimiz plan doğrultusunda çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Kazımi, Mayıs 2020'den bu yana Irak hükümetine başkanlık ediyor.

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Irak Başbakanı’ndan suikast açıklaması! ‘Korkmuyorum’
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