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Giriş Tarihi: 19.7.2021

İslam karşıtı karikatürist öldü

AA
İslam karşıtı karikatürist öldü
İslam karşıtlığıyla bilinen ve uzun süredir hasta olan Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard (86) hayatını kaybetti. 2005'te Danimarka'nın Jyllands-Posten gazetesinde Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürler çizen Westergaard, çok sert tepkiler almıştı. Westergaard, 2015'te de Paris'teki Charlie Hebdo katliamı sonrası hakaret içerikli yeni bir karikatür çizerek, milyonlarca Müslümanı rencide etmişti. Yıllardır tehdit edilen ve polis koruması altında yaşayan Kurt Westergaard, evli ve 5 çocuk sahibiydi.
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İslam karşıtı karikatürist öldü
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