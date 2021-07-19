İslam karşıtı karikatürist öldü

İslam
karşıtlığıyla bilinen ve uzun süredir hasta olan Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard (86) hayatını kaybetti. 2005'te Danimarka
'nın Jyllands-Posten gazetesinde Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürler çizen Westergaard, çok sert tepkiler almıştı. Westergaard, 2015'te de Paris'teki Charlie Hebdo katliamı sonrası hakaret içerikli yeni bir karikatür çizerek, milyonlarca Müslümanı rencide etmişti. Yıllardır tehdit edilen ve polis koruması altında yaşayan Kurt Westergaard, evli ve 5 çocuk sahibiydi.