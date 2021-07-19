Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan için başsağlığı dileğinde bulundu

Pakistan'ın Pencap eyelatine bağlı Dera Gazi Han bölgesinde sabah saatlerinde bir otobüsle kamyonun çarpışması sonucunda ilk belirlemelere göre aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 28 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.