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Giriş Tarihi: 19.7.2021 14:08

Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan için başsağlığı dileğinde bulundu

AA
Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan için başsağlığı dileğinde bulundu

Pakistan’ın Pencap eyaletinde gerçekleşen, en az 28 kişinin öldüğü trafik kazasına, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan taziye mesajı geldi. Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Pakistanlı mevkidaşına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk belirlemelere göre 28 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki otobüs kazasıyla ilgili taziyede bulundu.

"PAKİSTAN HALKINA GEÇMİŞ OLSUN"

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Pencap'taki kazada Pakistanlı kardeşlerimizin hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Ölenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar, kardeş Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımına Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi de etiketledi.

Pakistan'ın Pencap eyelatine bağlı Dera Gazi Han bölgesinde sabah saatlerinde bir otobüsle kamyonun çarpışması sonucunda ilk belirlemelere göre aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 28 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

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Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan için başsağlığı dileğinde bulundu
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