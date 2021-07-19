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Giriş Tarihi: 19.7.2021 17:00

Pakistan’daki kazada ölü sayısı artıyor

İHA
Pakistan’daki kazada ölü sayısı artıyor

Pakistan’da yolcu otobüsünün treylerle çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükseldi.

Pakistan'da Pencap eyaletinin Dera Ghazi Khan kentinde bir yolcu otobüsünün treylerle çarpışması sonucu meydana gelen kazada bilanço arttı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısın 33'e yükselirken yaralı sayısı 40 oldu.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken Kurtarma Ekibi Sorumlusu Sher Khan, hayatını kaybedenler arasında otobüs şoförünün de olduğunu doğruladı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürerken Polis Hassan Javed, kazanın nedeninin henüz net olmadığını açıkladı. Resmi sosyal medya hesabında açıklama yapan Pencap Eyaletinin Başbakanı Usman Buzdar, "Trafik kurallarının çiğnenmesinin ölümcül olduğunu ne zaman anlayacağız?" ifadelerini kullandı.

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Pakistan’daki kazada ölü sayısı artıyor
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