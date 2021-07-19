Rumlardan provokasyon girişimi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı hedef aldılar

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Twitter'da 'mavi tik' alması üzerine Kıbrıslı Rumlar, Tatar'ın mavi onay rozetinin 'kaldırılması' için kampanya başlattı. KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise bu durum Tatar'a yapılan 'yeni saldırı' olarak nitelendirildi.

SKANDAL KAMPANYA

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tatar'ın Twitter'daki mavi onay rozetinin 'kaldırılması' için Rumların kampanya başlattığı belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'a yapılan bu yeni saldırının nedeni; Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlamak amacıyla kullanmakta olduğu mavi onay rozeti" ifadeleri kullanıldı.