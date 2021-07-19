SON DAKİKA HABERİ: Almanya kabusu yaşıyor! Sel felaketinde yüzlerce kişi hayatını kaybetti





MUHALEFET İÇİŞLERİ BAKANI SEEHOFER'İ SUÇLUYOR

Almanya'da şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin etkileri sürüyor. Almanya'da muhalefet en az 165 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin sonuçlarındaki sorumluluğunu İçişleri Bakanı Horst Seehofer'e yükledi. Sel felaketinde erken uyarı sistemlerinin çalışmadığını ifade eden halk zamanında uyarılmadığını savunarak İçişleri Horst Seehofer'in istifa etmesini istedi. Hennig-Wellsow, "Hükümet uyarıyı ciddiye almadı ya da gerekli hassasiyet gösterilmeden ilgili makamlara aktarılmadı. Her ikisi de affedilemez ve ciddi bir siyasi hata. Ve felaketin boyutu göz önüne alındığında, sorumlu bakanın istifası gerekiyor" dedi.

Almanya kabusu yaşıyor! Sel felaketinde yüzlerce kişi hayatını kaybetti | Video