Türk çifti Avusturyalı komşusu kurtardı

Avusturya
'nın Almanya sınırındaki Hallein kasabasında sele kapılan Salih ve Ayşe Karaaslan çiftini, komşuları Alexander Eisenmann kurtardı. Restoranlarının bahçesinde suyun 5 dakikada 1.5 metreye yükseldiğini anlatan Karaaslan, "Ya karşıya geçecek ya da boğulacaktık. Dursaydık büyük ihtimalle su bizi alıp götürecek ve boğulacaktık. Yan komşumuz Alexander Eisenmann gözünü kırmadan suya atladı" dedi. Eisenmann'ı telefonla arayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, "İnsanlığı için teşekkür etmek istiyorum" dedi. Çavuşoğlu'nun çok içten ve samimi olduğunu belirten Eisenmann ise "Benim için kim oldukları önemli değildi. Kararlı şekilde suya girdim" ifadesini kullandı.