Yunanistan'ın en gözde tatil merkezini koronavirüs vurdu!

Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, yaptığı açıklamada, vatandaşlara tedbirlere kesin olarak uymaları çağrısında bulunmuş, yasaklara uymayanlara 50 binden 200 bin avroya kadar para cezaları kesileceğini bildirmişti.