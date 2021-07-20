AB, ‘terör listesindekilere’ yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği
(AB), aralarında PKK
ve DHKP-C gibi 21 örgüt ile 14 kişinin bulunduğu "terör listesine" yönelik yaptırımları 6 aylığına uzattı. AB Konseyi, Şubat 2021'de yayımlanan ve terörist kabul edilen kişi, kuruluş ve örgütlere, finansal varlıklarının dondurulması ve mali kaynak sağlanmasının yasaklanması gibi yaptırımları öngören listeyi uzatma kararı aldı. PKK, TAK, DHKP-C, İBDA-C gibi örgütlerin yanı sıra Hamas
, Hizbullah
'ın askeri kanadı ile İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı'nın İç Güvenlik Dairesi de listede yer alıyor. Listedeki 14 kişi arasında terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Dalokay Şanlı da bulunuyor.