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Giriş Tarihi: 20.7.2021

AB’ye başörtüsü tepkileri sürüyor: ‘Vahim bir karar’

ANKARA
AB’ye başörtüsü tepkileri sürüyor: ‘Vahim bir karar’
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın başörtülü kadınların din ve inanç özgürlüğü aleyhinde verdiği kararın pek çok bakımdan vahim olduğunu söyledi. Daha önce yine Adalet Divanı ve bazı Avrupa kurumlarının benzer kararlar verdiklerini anımsatan Şentop, "Bu kararlar Avrupa'da yaşayan Müslümanların temel hak ve özgürlüklerini açıkça ihlal etmektedir" ifadesini kullandı. TBMM Başkanı, toplumsal barış, farklı inanç sahiplerinin bir arada yaşaması ve inanç temelli ayrımcılık boyutuyla bu kararların olumsuz sonuçlarının olacağını belirtterek din ve inanç özgürlüğünün, belli bir dinin ya da herhangi bir dünya görüşünün ilkeleri dikkate alınarak tanımlanamayacağını vurguladı.
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AB’ye başörtüsü tepkileri sürüyor: ‘Vahim bir karar’
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