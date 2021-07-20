Avrupa Birliği'nden Polonya ve Macaristan'a gözdağı: Kullanmaktan çekinmeyiz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun "Hukukun Üstünlüğü 2021" adlı raporu açıklandı. Raporda, bazı AB ülkelerinde demokratik standartların erozyona uğradığı, özellikle Polonya ve Macaristan'da yargı bağımsızlığının tehdit altında olduğu, bütün bunların endişe verici olduğu belirtildi.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, değerler ve şeffaflıktan sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, "Yargı bağımsızlığı söz konusu olduğunda bazı üye ülkelerde ciddi endişe sebepleri bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

"KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

AB Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders'in de Polonya'ya bir mektup göndererek yargı bağımsızlığının korunmasına yönelik AB Adalet Divanı'nın aldığı son kararın Polonya hükümeti tarafından nasıl uygulandığına dair açıklama talep ettiği belirtildi.

AB Komisyonu, AB anlaşmalarından kaynaklanan "yetkilerini kullanma konusunda tereddüt etmeyeceği" tehdidinde bulundu.