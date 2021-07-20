Eski danışmanından Boris Johnson için flaş iddia! ‘Sırf yaşlılar ölüyor diye…’

Buna göre Sağlık Kurulu'nun "Ülkeyi kapatın" önerilerini ciddiye almayan Johnson'ın, özel mesajlarında "Onların iddia ettiği kadar ciddi bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ölenlerin çoğu 80 yaş grubundaki kişiler. Üstelik onların da yaşam ortalaması oldukça üst seviyede. 60 yaşın altındakilerin hastaneye gitme rakamları ise çok düşük. Hastalananlarsa iyileşiyor. Artık Sağlık Kurulu'nun durumu abartmalarını yutmuyorum. Bu ülkede en fazla 3 milyon yaşlı vardır" dediğini iddia eden Cummings, İngiliz Başbakan'ın virüsün tüm ülkeye yayılmasından çok, ekonomiyi düşündüğünü savundu.