Eski danışmanından Boris Johnson için flaş iddia! ‘Sırf yaşlılar ölüyor diye…’

İngiliz gündemi, Başbakan Boris Johnson'a yöneltilen suçlamalarla sarsılıyor. Koronavirüs salgınında oldukça zor zamanlar yaşayan ülke, özellikle pandeminin başlarında hiçbir önlem almamasıyla dünya gündemine oturmuştu. İngiliz hükümetinin 'sürü bağışıklığı' sağlamak için hiçbir kısıtlama getirmediği öne sürülürken, ölümlerin önlenemez yükselişinin ardından kısıtlama kararları da peş peşe gelmişti.
"İNGİLTERE'NİN BU HALE GELMESİNE JOHNSON NEDEN OLDU"
Uzun süren bir kısıtlama döneminden sonra 19 Temmuz'da normalleşme sürecinin son aşaması olarak neredeyse tüm kısıtlamaların kaldırıldığı ülke, flaş bir iddiayla sarsıldı.
Başbakan Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'a yönelik suçlamalarıyla, salgının ciddi boyutlara ulaşmasının onun hatası olduğunu söyledi.
BBC'ye verdiği röportajda Cummings, Johnson'ın 2020 yılında, salgının sertleştiği dönemde koronavirüs önlemlerini sıkılaştırmak konusunda isteksiz olduğunu söyledi.
"YAŞLILARIN ÖLMESİNİ UMURSAMADI"
Johnson'ın kendisine attığı WhatsApp mesajlarında Sağlık Kurulu'nun önerileriyle adeta dalga geçtiğini söyleyen Cummings, bu mesajları BBC muhabiriyle paylaştı.
Buna göre Sağlık Kurulu'nun "Ülkeyi kapatın" önerilerini ciddiye almayan Johnson'ın, özel mesajlarında "Onların iddia ettiği kadar ciddi bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ölenlerin çoğu 80 yaş grubundaki kişiler. Üstelik onların da yaşam ortalaması oldukça üst seviyede. 60 yaşın altındakilerin hastaneye gitme rakamları ise çok düşük. Hastalananlarsa iyileşiyor. Artık Sağlık Kurulu'nun durumu abartmalarını yutmuyorum. Bu ülkede en fazla 3 milyon yaşlı vardır" dediğini iddia eden Cummings, İngiliz Başbakan'ın virüsün tüm ülkeye yayılmasından çok, ekonomiyi düşündüğünü savundu.
"KRALİÇEYİ'DE TEHLİKEYE ATTI"
Cummings, salgının en başlarında, Johnson'ı Kraliçe II. Elizabeth ile haftalık görüşmeye gitmemesi konusunda da uyardığını söyledi. Johnson'a "Şu anda bu ofiste karantina altında olanlar var. Sende de virüs olabilir. Bende de olabilir. Kraliçeyi görmeye gidemezsin. Ya gidip ona koronavirüs bulaştırırsan? Gitmemelisin." uyarısında bulunmasına rağmen bunun kulak ardı edildiğini söyledi.