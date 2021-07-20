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Giriş Tarihi: 20.7.2021 20:53

Fransa'da son 24 saatte 18 bin yeni vaka tespit edildi

AA
Fransa'da son 24 saatte 18 bin yeni vaka tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 18 bin yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, bunun daha önceden görülmemiş bir artış olduğunu söyledi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Ulusal Mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

VAKA SAYISINDA YÜZDE 150'DEN FAZLA ARTIŞ VAR

Fransa'da vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 150'den fazla artış olduğunu bildiren Veran, son 24 saatte 18 binden fazla vaka belirlendiğini aktardı.

Veran, Delta varyantında yaşanan bu durumun Brezilya, Güney Afrika veya İngiliz varyantında yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

AŞILAMADA HEDEF

Bu hızlı yayılıma karşı aşı silahının bulunduğuna dikkati çeken Veran, 40 milyon ilk doz aşı hedefinin temmuz sonunda yakalanması gerektiğini kaydetti.

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Fransa'da son 24 saatte 18 bin yeni vaka tespit edildi
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