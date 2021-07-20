İsrail’in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

İsrail
polisinin koruması altındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve ihlallerine yönelik hareket etmesi protesto edildi. İsrail konsolosluk konutu önünde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, sloganlar atarak, Mescid-i Aksa'da yaşanan ihlalleri kınadı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte, ellerinde Türk ve Filistin
bayrağı taşıyan gruptakiler, ortak basın açıklaması yaptı. Grup adına okunan bildiride, siyonist grupların saldırıları karşısında Kudüs
'ün, Gazze'nin, Şeria'nın erkekleri, kadınları ve çocuklarının siyonizme ve işbirlikçilerine karşı ellerinde taşlarla direndikleri ifade edildi.