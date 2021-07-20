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Giriş Tarihi: 20.7.2021

İsrail’in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

ANKARA
İsrail’in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi
İsrail polisinin koruması altındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve ihlallerine yönelik hareket etmesi protesto edildi. İsrail konsolosluk konutu önünde toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, sloganlar atarak, Mescid-i Aksa'da yaşanan ihlalleri kınadı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte, ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan gruptakiler, ortak basın açıklaması yaptı. Grup adına okunan bildiride, siyonist grupların saldırıları karşısında Kudüs'ün, Gazze'nin, Şeria'nın erkekleri, kadınları ve çocuklarının siyonizme ve işbirlikçilerine karşı ellerinde taşlarla direndikleri ifade edildi.
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İsrail’in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi
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