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Giriş Tarihi: 20.7.2021 13:18

Kabil’de bayram namazına roketli saldırı!

İHA
Kabil’de bayram namazına roketli saldırı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında roketli bir saldırı gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarına bayram namazı sırasında 3 roket mermisinin isabet ettiğini açıklayan yetkiler, can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Afganistan'da bayram namazı kılınması sırasında roketli saldırı gerçekleşti. Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına roket mermisi isabet etti.

Saldırı Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yardımcıları, bakanlar, meclis başkanı ve diğer siyasilerin katılımıyla bayram namazının kılındığı sırada gerçekleştirildi.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mirwais Stanikzai, 3 roket mermisinin isabet ettiğini, saldırıda yaralı olmadığını ancak bölgede hasar oluştuğu bildirildi.

Afganistan'da bayram namazı sırasında roketli saldırı! Başkan Eşref Gani, namazını bozmadı | Video

Olay sırasında çekilen görüntülerde, bayram namazı sırasında roket mermisinin düşme sesi duyulurken, cemaat saldırıya rağmen açık havadaki ibadetine devam etti.

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Kabil’de bayram namazına roketli saldırı!
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