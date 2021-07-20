Kanada’da şüpheli kilise yangınları devam ediyor

Bu arada, şüpheli yangınlara bugüne kadar Katolik kiliseleri maruz kalırken, ilk kez bir Ortodoks kilisesinde şüpheli yangın olayı yaşandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve bazı yerli liderleri, 1 Temmuz'da yaptıkları açıklamalarda, eski yatılı kilise okullarında mezarların bulunmasının ardından Katolik kiliselerini hedef alan kundaklama ve vandalizmin adaleti sağlamanın yolu olmadığını belirtmişti.