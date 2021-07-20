Kaşıkçı’nın çevresindekileri casus yazılımla hedef almışlar

İsrail
merkezli NSO Group adlı şirketin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım aracılığıyla küresel çapta gazeteci, aktivist, avukat ve siyasilerin hedef alındığı öne sürülerek, en az 10 hükümetin bu şirketin müşterisi olduğu iddia edildi. 17 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırma kapsamında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetine ilişkin de yeni kanıtlar bulundu. Kaşıkçı cinayetinin öncesi ve sonrasında gazetecinin yakınlarının da söz konusu casus yazılım ile takip edildiği ortaya kondu.