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Giriş Tarihi: 20.7.2021

Kaşıkçı’nın çevresindekileri casus yazılımla hedef almışlar

İsrail merkezli NSO Group adlı şirketin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım aracılığıyla küresel çapta gazeteci, aktivist, avukat ve siyasilerin hedef alındığı öne sürülerek, en az 10 hükümetin bu şirketin müşterisi olduğu iddia edildi. 17 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırma kapsamında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin de yeni kanıtlar bulundu. Kaşıkçı cinayetinin öncesi ve sonrasında gazetecinin yakınlarının da söz konusu casus yazılım ile takip edildiği ortaya kondu.
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Kaşıkçı’nın çevresindekileri casus yazılımla hedef almışlar
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