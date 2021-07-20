‘Pegasus’ yazılımı skandalında bomba gelişme! Fransa'ya da sıçradı

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: "BUNLAR KESİNLİKLE ŞOKE EDİCİ OLGULAR VE EĞER KANITLANIRLARSA SON DERECE VAHİM"

Forbidden Stories Direktörü Laurent Richard, söz konusu kişilerin dinlenme listesine alındığını ancak dinlenip dinlenmediklerinin teknik olarak tespit edilmediğini ifade etti.

Richard yine de Fas yönetiminin Fransa Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri ile gazetecileri dinleme niyetinin açık olduğunu savundu.

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal'ın olayın ortaya çıkmasının ardından yaptığı "Bunlar kesinlikle şoke edici olgular ve eğer kanıtlanırlarsa son derece vahim bir durum." ifadelerine karşın konuya ilişkin Elysee'den herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili François Ruffin, Fransa üzerinde casusluk girişiminin ilk olmadığını, 2006-20012 arasında ABD'nin de Fransa'ya yönelik böyle bir girişiminin olduğunu belirtti.

Ruffin, "Fransa ne tepki verdi hiç! Hatta skandalı ortaya çıkaran kişi Julian Assange hapse atıldı." ifadelerini kullandı.