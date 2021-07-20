Rusya ve ABD'den karşılıklı restleşme: "Hipersonik" gerilim

Peskov, "ABD ve NATO'nun silah konusunda mevcut eşitliği bozan adımları ile karşılaştık. Bu, Romanya'da ve Rus sınırlarına yakın ülkelerde savunma sistemlerinin yerleştirilmesini kapsıyor. Yani tüm bunlar, mevcut eşitliğin bozulması yönünde yapıldı." dedi.