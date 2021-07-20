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Giriş Tarihi: 20.7.2021 17:08

Son dakika: Fransa Başbakanı Jean Castex’in evinde yangın tehlikesi!

İHA
Son dakika: Fransa Başbakanı Jean Castex’in evinde yangın tehlikesi!

Son dakika haberi… Fransa Başbakanı Jean Castex’in ülkenin başkenti Paris’te bulunan konutu, yangın tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Fransız basınından gelen haberlere göre Castex’in konutu olan Matignon Sarayı'nın yakınlarında bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevkedildi.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Paris'teki konutunun yakınlarında bulunan bir binada çıkan yangın korkuttu.

ÖLÜ YA DA YARALI BİLDİRİLMEDİ

Fransa'nın Fransa Başbakanı Jean Castex Paris'teki Matignon Sarayı'nın yakınlarındaki bir binada yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının Matignon Sarayı ulaşmadığını vurgulanırken, yaralı ve ölü olmadığını belirti.

İtfaiye ekipleri, yangının meydana geldiği bölgeden uzak durulması çağrısında bulundu.

Fransa Başbakanı Castex’in konutu yakınında yangın çıktı | Video

İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altında alınırken, yangının neden çıktığıyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika: Fransa Başbakanı Jean Castex’in evinde yangın tehlikesi!
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