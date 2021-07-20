Son dakika: Tarihi anlar! Milyarder Jeff Bezos uzaya çıkıyor!

Dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Jeff Bezos, tarihi seyahatine başladı. Tarihteki ilk "mürettabatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz uzay uçuşu" olma niteliği taşıyan uzay yolculuğunda Bezos'a kardeşi ve 82 yaşındaki Wally Funk ile 18 yaşındaki Olivier Deamon eşlik ediyor.