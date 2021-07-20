Son dakika: Tarihi anlar! Milyarder Jeff Bezos uzaya çıkıyor!

Milyarderlerin uzay yarışı, son dönemde sıkça öne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde İngiliz iş insanı Richard Branson'ın, şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araç ile uzaya çıkmasının ardından şimdi de dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Jeff Bezos'un uzay yolculuğu başladı. Uzay girişimi Blue Origin'in roketiyle bugün uzaya giden Bezos'un o anları canlı yayınlanıyor.
ABD’li milyarder Jeff Bezos, uzaya gidiyor! Canlı yayın izle
ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos beraberindeki 3 kişi, Blue Origin şirketinin geliştirdiği New Shepard aracıyla Teksas'ın batısından uzaya fırlatıldı.
Dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Jeff Bezos, tarihi seyahatine başladı. Tarihteki ilk "mürettabatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz uzay uçuşu" olma niteliği taşıyan uzay yolculuğunda Bezos'a kardeşi ve 82 yaşındaki Wally Funk ile 18 yaşındaki Olivier Deamon eşlik ediyor.
Mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz yapılan uçuş, tarihte bir ilk olma özelliği taşıyor.
Uçuştan önce hızlandırılmış eğitim gören Bezos ve beraberindekileri taşıyan aracın, 106 kilometre yüksekliğe çıktığı bildirildi.
Richard Branson'un ardından uzaya çıkan ikinci milyarder olan Bezos'un kapsülü, başarılı bir uçuşun ardından yüzeye indi.
İngiliz iş adamı Sir Richard Bronson da 11 Temmuz'da şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti.
Branson dahil 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatılmış, araç Branson ve beraberindekilerle sorunsuz şekilde yeryüzüne inmişti.
Dünya milyarderlerin uzay yarışını konuşuyor: Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson...