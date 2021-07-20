Türkiye’ye daha sıkı sarılacağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı hakkında açıklamalarda bulundu. Tatar, "20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47. yıldönümünde anavatanımız Türkiye
'ye daha da sıkı sarılacağız. Bundan aldığımız güçle belirlediğimiz yolda daha kararlı olarak yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
'KÜSTAHLAR'
Tatar, Kıbrıs Türk halkına kurtuluşu, özgürlüğü ve egemenliğini sağlayan 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47'nci yıldönümünü kutlarken, Rum-Yunan ikilisi ile bazı küçük çevrelerin çirkin saldırıları ve provokasyonlarını dikkatle izlediklerini belirtti.
Rum liderliğinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretini "yasa dışı" niteleme küstahlığını gösterirken, uzantılarının da bu küstahlığa destek verdiğini kaydeden Tatar, "Yunanistan Başbakanı ile yabancı ülke liderlerinin huzurlarına giderek, saygı duruşunda bulunanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı ve konuşacağı Meclis oturumunu boykot edecek olmaları da oldukça düşündürücü ve esef vericidir" ifadelerini kullandı.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM
Kapalı Maraş açılımı ile Cenevre'deki son Kıbrıs konferasında ilk kez müzakere masasına koydukları "egemen eşit 2 devlete dayalı çözüm önerisinden" rahatsız olanların bunları engellemek için harekete geçtiklerini ve her yöntemi kullandıklarını gördüklerini ifade eden Tatar, ne Maraş açılımından ne de egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm önerilerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.
1974 RUHU ZİYARETÇİLERLE BULUŞUYOR
Rumların, Kıbrıslı Türklere karşı uyguladığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak ve Ada'ya barış getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Temmuz 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı
'nın izleri, KKTC'deki şehitlik, anıt ve müzelerde ziyaretçilerle buluşuyor. Harekatın unutulmayan hatıraları, TSK'nın kahramanlık hikayeleri ve şehitlerin anıları, Türk ordusunun denizden ilk çıkarmayı yaptığı Karaoğlanoğlu Plajı'nın bulunduğu alan ile diğer bölgelerdeki şehitlik, anıt ve müzelerde sergileniyor.