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Giriş Tarihi: 21.7.2021

8 kirpiyi öldüren polislere hapis

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8 kirpiyi öldüren polislere hapis
ABD'nin Maine eyaletinde görevli Addison Cox ve Michael Rolerson isimli polisler geçen yıl ağustosta hayvana şiddet nedeniyle tutuklanmıştı. Mahkeme, toplamda 8 kirpiyi öldürdüklerini itiraf eden iki polisi ilk önce görevden aldı, daha sonra her birini toplamda 270 gün hapis ve biner dolar para cezasına çarptırdı. Ancak, her iki polis de aktif gazi statüsünde olduğu için ikisinin de psikolojisinde anormallik olabileceğini düşünen savcılık, bu cezayı sadece 20 güne indirdi. Memurların aldığı ceza kimseyi mutlu etmedi.
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8 kirpiyi öldüren polislere hapis
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