‘AB Kıbrıs konusunda gerçeklerden kopuk’

'DışişleriBakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yeniden açılmasına karar verilen Maraş'la ilgili açıklamasına sert tepki gösterdi.Açıklamanın AB dayanışması adına yapıldığını ve yok hükmünde olduğunu ifade eden Bilgiç, şunları kaydetti: "Borrell'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretinden sonra yaptığı açıklama, AB'nin Kıbrıs konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtıdır. AB'nin bu tutumuyla Kıbrıs meselesinin çözümünde hiçbir olumlu rol oynaması mümkün değildir."