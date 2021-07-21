ABD’de son 24 saatte 43 bin 268 yeni vaka tespit edildi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan ABD'de, günlük veriler açıklandı.

268 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 43 bin 274 artışla 34 milyon 177 bin 406'ya yükseldi. Yaşamını yitirenlerin sayısı 268 artarak 609 bin 536 olarak kayıtlara geçti.