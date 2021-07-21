Almanya’da acil yardım onayı açıklandı

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Berlin'de yaptığı açıklamada, sel felaketi nedeniyle büyük yıkımın meydana geldiğini belirterek, selden etkilenenlere hızlı destek verilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda gerekli adımların atılmasının ve acil yardım yapılmasının önemli olduğuna işaret eden Scholz, acil yardım için yaklaşık 400 milyon euroluk bir ihtiyacı tespit ettiklerini ifade etti.

"GEREKLİ OLAN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Scholz, bu paranın yarısını federal hükümetin, diğer yarısını da eyaletlerin vereceği bilgisini paylaşarak, paranın binalardaki ve altyapıdaki hasarların girdirilmesi ve acil durumda bulunanlara yardım edilmesi için kullanılacağını kaydetti.

İhtiyaç duyulması durumunda daha sonra hükümetin bu mablağı artırabileceğini söyleyen Scholz, "Gerekli olan her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.