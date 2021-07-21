Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Putin’le kritik görüşme!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Putin, Aliyev ile yaptığı görüşmede, Rusya ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin, koronavirüs salgınının yol açtığı krizden sonra aktif olarak toparlandığını belirtti.
"İLİŞKİLERİMİZ TOPARLANMA SÜRECİNDE"
Aliyev'i ağırlayan Putin, Aliyev'e davetini kabul ettiği için teşekkür ederek "Koronavirüs sonrasında ilişkilerimiz, başta ekonomi olmak üzere toparlanıyor. Geçen yıl belli bir düşüş vardı, şimdi ise istikrarlı bir büyüme, toparlanma söz konusu" ifadelerini kullandı.
Rusya ve Azerbaycan arasında ekonomi alanında hükümetler arası komisyonun yoğun olarak çalıştığını kaydeden Putin, "Bu konularla bundan böyle Bakü'de ilgilenecek olan temsilci heyetimizi en yakın zamanda sizlere göndermeyi planlıyoruz" söyleminde bulundu.
Yaptığı açıklamada bölgesel sorunlara değinen Putin, "Elbette bölgedeki durumun çözüme kavuşturulması en önemli konulardan biri kalmaya devam ediyor. Buna çok büyük ilgi gösteriyorsunuz ve önem veriyorsunuz. Uzlaşıcı çözümlerin bulunulması dolayısıyla sizlere teşekkür ederim. Bunlar her zaman en zor olanlardır. Ancak meselenin çözümünü istiyorsak ki; bunu istiyoruz, bu yoldan ilerlememiz gerekiyor. Şimdiye kadar bunu yapabildik." ifadelerini kullandı.
TİCARET HACMİ YÜKSELDİ
Aliyev ise, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İkili ticaret hacmi, ilk yılın yarısında yükseldi. Bu çok önemli çünkü geçen yıl ikili ticarette yüzde 10'luk bir düşüş yaşandı" sözlerine yer verdi. Azerbaycan'ın Rusya ile ulaşım alanında ilişkilerin geliştiğini vurgulayan Aliyev, Kuzey-Güney ulaşım koridoru üzerinden sevkiyatların yapıldığına dikkati çekti.
Dağlık Karabağ zaferi sonrası bölgedeki duruma işaret eden Aliyev, bu konuda Putin ile sürekli temas halinde olduklarını, bunun bölgenin istikrara kavuşturulmasında önemli rol oynadığını söyledi.
Aliyev, "Çatışma sonrası dönemin mümkün oldukça acısız geçmesi konusunda kararlıyız. Ortak girişimlerimizle bunu başarabildiğimizi düşünüyorum" dedi.