Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Putin’le kritik görüşme!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Putin, Aliyev ile yaptığı görüşmede, Rusya ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin, koronavirüs salgınının yol açtığı krizden sonra aktif olarak toparlandığını belirtti.

"İLİŞKİLERİMİZ TOPARLANMA SÜRECİNDE"

Aliyev'i ağırlayan Putin, Aliyev'e davetini kabul ettiği için teşekkür ederek "Koronavirüs sonrasında ilişkilerimiz, başta ekonomi olmak üzere toparlanıyor. Geçen yıl belli bir düşüş vardı, şimdi ise istikrarlı bir büyüme, toparlanma söz konusu" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Azerbaycan arasında ekonomi alanında hükümetler arası komisyonun yoğun olarak çalıştığını kaydeden Putin, "Bu konularla bundan böyle Bakü'de ilgilenecek olan temsilci heyetimizi en yakın zamanda sizlere göndermeyi planlıyoruz" söyleminde bulundu.